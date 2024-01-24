Госдума обратится к Нацсобранию Франции из-за участия наемников в преступлениях Украины

Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что наемничество запрещено французским законодательством, при этом республика "продолжает лицемерно отрицать участие" своих граждан в украинском конфликте

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании планирует обсудить обращение к Национальному собранию Франции в связи с участием французских наемников в преступных действиях киевского режима. Также в повестке законопроект, вводящий в Уголовный кодекс РФ возможность конфискации имущества за фейки о российской армии и публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства.

Проект обращения подготовил комитет Госдумы по международным делам в связи подтвержденными данными об участии французских наемников в боевых действиях на территории Украины на стороне киевского режима. Глава комитета, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что наемничество запрещено законодательством Франции, а "Париж продолжает лицемерно отрицать участие французских военных в вооруженном конфликте на Украине".

Он напомнил, что министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню, "оправдываясь демократией, вообще заявил, что свободная страна не может-де запретить своим гражданам ехать воевать на Украину". "Одновременно в СМИ появилась информация от представителей французского волонтерского корпуса с конкретными именами и фамилиями наемников. Таким образом, на руководстве Франции лежит полная ответственность за гибель своих соотечественников", - сказал Слуцкий журналистам, комментируя проект обращения.

Слуцкий считает, что Франции стоит провести полноценное разбирательство, если она не хочет считаться соучастником военных преступлений киевского режима. "В том числе, возможно, в формате парламентского расследования", - добавил он.

Конфискация за фейки об армии

Госдума также планирует рассмотреть в первом чтении законопроект, которым предлагается ввести в Уголовный кодекс РФ возможность конфискации имущества за фейки о российской армии и публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства. Его внесла группа депутатов во главе с председателем палаты парламента Вячеславом Володиным.

Документ вносит изменения в статью 104.1 УК РФ, которая касается конфискации имущества, и расширяет перечень преступлений, по которым она возможна. В частности, в перечень предлагается внести преступления по статьям 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил (ВС) РФ, исполнении государственными органами РФ своих полномочий, оказании добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на ВС РФ или войска национальной гвардии РФ) и 280.4 УК РФ (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства). Речь идет о преступлениях, совершенных из корыстных побуждений.

Часть 2 статьи 280.4 УК РФ предлагается дополнить пунктами о совершении преступления из корыстных побуждений или по найму и по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. При этом предусмотренное частью наказание менять не предлагается. Также законопроект расширяет в этой статье перечень статей УК РФ, которые указаны в примечании как преступления, направленные против безопасности РФ. К ним предлагается отнести статьи 281.1 (содействие диверсионной деятельности), 281.2 (прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности) и 281.3 (организация диверсионного сообщества и участие в нем).

В статью 48 УК РФ (лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград) предлагается внести положение о возможности лишать по решению суда званий и наград за некоторые преступления. Речь идет о статьях 207.3 (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ), 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), 280.1 (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ), 280.3 (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ).

Также в этом списке, в частности, статьи 280.4 (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства), 284.2 (призывы к введению мер ограничительного характера в отношении РФ, граждан РФ или российских юридических лиц), 284.3 (оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует, или иностранных государственных органов) и 354.1 (реабилитация нацизма).