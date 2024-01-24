Захарова: РФ удивлена заявлениям МИД Швейцарии о поиске путей для переговоров по Украине

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Россия с удивлением восприняла комментарии МИД Швейцарии после встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на полях открытых дебатов Совета Безопасности ООН о якобы поиске путей переговорного процесса по Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

"У нас, как всегда это бывает, когда идет речь о западных представителях, разнятся оценки этой встречи. Я с удивлением обнаружила комментарии швейцарского МИД относительно того, что они находятся в поиске путей формулирования какого-то переговорного процесса по Украине", - сказала дипломат.