Матвиенко призвала мировое сообщество адекватно реагировать на теракты киевского режима

По словам председателя Совфеда, нацистский киевский режим обязательно понесет наказание

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала сенаторов добиваться адекватной реакции мирового сообщества на теракты нацистского киевского режима против мирного населения.

"Ну сколько еще нужно мирных жертв, сколько нужно еще смертей детей и женщин, чтобы они осудили террористический киевский режим, чтобы они высказали свое мнение? Давайте во все колокола доносить эту информацию, давайте добиваться адекватной реакции от всех тех, кто считает себя защитниками прав человека", - сказала спикер Совфеда на пленарном заседании, обращаясь к коллегам-сенаторам.

Она добавила, что нацистский киевский режим обязательно понесет наказание, но "просто наблюдать и не реагировать за всем тем, что они творят", нельзя. "Безнравственно, бесчеловечно. Мы, конечно, будем делать все, чтобы доносить правду до всех граждан и дружественных, и недружественных стран. Там тоже много здравомыслящих людей, которые просто лишены объективной информации", - отметила Матвиенко.

Председатель Совфеда поручила своему заместителю Константину Косачеву запросить у Минобороны информацию о том, какие страны поставляли оружие, "которым убивали мирных граждан руками украинцев". "Давайте персонально обратимся к этим парламентам и напишем и чехам, которые ракеты "Ольха" посылали, и другим парламентам, и попросим их ответить, в курсе ли они и знают ли они, что оружием, которое поставляют их страны, убивают мирных граждан?" - поручила она.

Матвиенко отметила, что обращения должны быть написаны в жесткой форме, поскольку они тоже несут ответственность за жертвы среди мирного населения, "а не только обанкротившиеся лидеры этих стран".