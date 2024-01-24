Член делегации РФ в Вене: Запад не реагирует на нарушения Киевом норм гуманитарного права

Юлия Жданова призвала коллективный Запад прекратить замалчивать преступления украинской армии против мирного населения

ВЕНА, 24 января. /ТАСС/. Страны Запада не реагируют на доказательства нарушений норм международного гуманитарного права украинской стороной. Об этом заявила член российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова в ходе выступления на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

"Мы видим, что западные делегации так и не нашли в себе сил предметно отреагировать на неоднократно приводимые нами неопровержимые доказательства целенаправленных нарушений Украиной норм и принципов международного гуманитарного права. Уважаемые делегаты, зачитываемые вами как под копирку написанные заявления, единственная цель которых - отвлечь внимание от реальных фактов происходящего на Украине, не скроют правду о преступлениях режима [президента Владимира] Зеленского, осуществляемых при вашем прямом попустительстве и вмешательстве", - подчеркнула Жданова.

По ее словам, РФ призывает коллективный Запад прекратить замалчивать преступления украинской армии против мирного населения. "Нарушения со стороны киевского режима требуют незамедлительной реакции международного сообщества, в том числе ООН, Международного комитета Красного Креста и других профильных международных организаций, а также привлечения виновных к ответственности", - резюмировала Жданова.