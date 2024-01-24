В ЛНР сообщили о продвижении российских сил к западу от Кременной

В Минобороны РФ ранее заявляли об отражении двух атак штурмовых групп механизированных бригад украинской армии в районе Ямполовки

ЛУГАНСК, 24 января. /ТАСС/. Российские силы продвинулись к западу от города Кременная в ЛНР в направлении села Ямполовка соседней ДНР. Об этом сообщил глава администрации Кременского муниципального округа Вячеслав Третьяков.

"Армия России продвинулась к западу от Кременной в направлении Ямполовки", - написал он в Telegram-канале.

Третьяков отметил, что после взятия населенного пункта Крахмальное Харьковской области "ВС РФ ожидаемо продвинулись к Берестовому, так как контроль над участком Н-26, если и не разрушил, то серьезно осложнил логистику ВСУ в этом селе и на всем плацдарме южнее". "Позиционные бои продолжались к северо-востоку от Купянска, недалеко от Синьковки, к северо-западу от Кременной в районе Макеевки и Новоегоровки, к западу от Кременной в районе Терны и Торского, к югу от Кременной в районе Белогоровки и в районе Серебрянского леса, к юго-западу от Кременной в районе Дибровы", - добавил он.

В среду в Минобороны России сообщили, что подразделения группировки войск "Центр" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 21-й и 63-й механизированных бригад украинской армии в районе населенного пункта Ямполовка.

В новость была внесена правка (18:45 мск) - уточняется название населенного пункта в ДНР, верно - Ямполовка.