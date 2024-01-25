Борт главы МИД РФ преодолел расстояние из США по северному пути за 10 часов 40 минут

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров вернулся из Нью-Йорка в Москву в облет недружественных стран.

Как сообщает корреспондент ТАСС, борт министра преодолел расстояние из США по северному пути за 10 часов 40 минут. Никаких непредвиденных обстоятельств во время перелета не возникало.

Лавров находился в Нью-Йорке с 21 по 24 января для участия в заседаниях Совета Безопасности ООН по Украине и Ближнему Востоку. Министр провел также несколько двусторонних встреч, в том числе с коллегой из Швейцарии.