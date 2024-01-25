Макрон внимательно следит за ситуацией с недовольством фермеров

Аграрии предупредили о намерении "заблокировать дороги, ведущие к Парижу"

ПАРИЖ, 25 января. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон внимательно наблюдает за ситуацией с протестом аграриев, недовольных падением доходов. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источники в Елисейской дворце.

В сообщении отмечается, что французский лидер "осведомлен о ситуации и будет следить за тем, что будет происходить в пятницу".

Ранее фермеры предупредили, что намерены в пятницу "заблокировать дороги, ведущие к Парижу", если власти Франции не предпримут шагов по разрешению кризисной ситуации.

В четверг премьер-министр Франции Габриэль Атталь провел встречу с членами правительства, чтобы обсудить требования фермерских профсоюзов. Он намерен выступить в пятницу с официальным заявлением, в котором огласит возможные меры, которые примет правительство.

Массовые демонстрации фермеров проходят во Франции на фоне недовольства представителей отрасли падением доходов из-за инфляции и в результате увеличения импорта во Францию сельскохозяйственной продукции с Украины. Также они выступают за упрощение бюрократических процедур, связанных с требованиями ЕС, и за менее жесткое регулирование сельского хозяйства. В знак протеста фермеры при помощи тракторов блокируют автодороги, проводят манифестации перед зданиями государственных органов. По их словам, протесты должны охватить 85 из 96 департаментов страны.