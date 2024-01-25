Посол РФ передал французским парламентариям обращение Госдумы по наемникам

По словам Алексея Мешкова, он также также вручил депутатам распечатку с сайта посольства Украины во Франции, где, в частности, жителей республики призывают вступить в "иностранный легион"

ПАРИЖ, 25 января. /ТАСС/. Посол России в Париже Алексей Мешков на встрече с французскими депутатами передал им послание Госдумы к Национальному собранию (нижней палате парламента) Франции о французских наемниках на Украине. Об этом он сообщил российским журналистам.

"Я вчера встречался с французскими парламентариями, вручил им это послание от Государственной думы", - сказал он.

Мешков добавил, что также вручил депутатам распечатку с сайта посольства Украины во Франции, где звучит призыв к французам вступать в украинский "иностранный легион", дается разъяснение, кто может стать членом этого "легиона". К этим инструкциям, по его словам, прилагается даже специальный формуляр для подачи заявления на вступление. "Мои французские собеседники реагировали так, что они это впервые видят", - добавил он.