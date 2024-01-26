В Кремле своевременно сообщат о датах контактов Путина и Эрдогана

Газета Türkiye со ссылкой на источники ранее сообщала, что власти Турции ожидают визита российского лидера в республику 12 февраля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Кремль своевременно сообщит о датах контактов президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Своевременно все вам сообщим", - ответил он на вопрос, стала ли известна дата встречи лидеров стран.

Турецкая газета Türkiye со ссылкой на источники сообщала, что власти Турции ожидают визита Путина в республику 12 февраля. График двусторонних контактов России и Турции обсуждался и главами МИД обеих стран Сергеем Лавровым и Хаканом Фиданом, сообщало российское дипломатическое ведомство.