Миссия РФ при ЕС указала на ошибку фон дер Ляйен в заявлении о Холокосте

Представительство России отметило, что "именно Красная армия освободила концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау, а не союзные войска"

БРЮССЕЛЬ, 27 января. /ТАСС/. Представительство России при Евросоюзе указало на ошибку в заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен про Холокост, в котором она отметила, что концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау (Освенцим) был освобожден союзными войсками.

"Читая заявление Еврокомиссии по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста, мы обнаружили ошибку. Было бы здорово, если бы Еврокомиссия исправила ее. Именно Красная армия освободила концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау, а не союзные войска", - отметили в ведомстве.