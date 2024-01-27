Посол РФ посоветовал Британии подумать об отказе от конфронтации с Москвой вместо войны

Андрей Келин отметил, что Россия приняла к сведению призывы готовиться к войне со страной в неопределенном будущем

ЛОНДОН, 27 января. /ТАСС/. Британским властям следует сосредоточиться на отказе от курса на конфронтацию с РФ вместо того, чтобы обсуждать возможность военного конфликта между странами. Об этом заявил посол России в Лондоне Андрей Келин после участия в церемонии по случаю 80-летней годовщины снятия блокады Ленинграда.

"Сегодня в напряженной политической обстановке мы вдруг услышали призывы готовиться к войне с Россией в неопределенном будущем. Мы это услышали, приняли к сведению. Никаких поводов для этого мы не давали. В этой связи очень важно, чтобы молодые политики знали, учили и запоминали уроки истории. Никто и никогда не смог одержать над нами верх. Это очень важно. В памяти многих британцев хорошо сохранился тот факт, что именно Советский Союз внес решающий вклад в нашу победу над фашистской Германией вместе с союзниками", - отметил он.

"Наш президент [Владимир Путин], когда принимал верительные грамоты у нового посла [Великобритании] в Москве [Найджела] Кейси, сказал, что взаимодействие в те тяжелые годы послужило основой для создания новых мировых взаимоотношений. В этой связи хочу сказать, что сейчас необходимо думать не о возможной войне с Россией, а о том, как выйти из этой спирали конфронтации, и о том, как наладить обновленную систему международных отношений на основе равенства, взаимного уважения и учета интересов безопасности", - подчеркнул Келин.

Российский посол заявил, что призывы британского военного командования направлены на получение дополнительного финансирования оборонного сектора королевства. "Необстрелянные молодые политики, не нюхавшие пороха и даже не помнящие, что такое холодная война, делают лихие заявления о том, что [нужно] укреплять армию и готовиться к некой войне - то ли в 2044 году, то ли через два года, здесь мнения расходятся. Все это делается ради одной простой цели: еще раз попытаться всколыхнуть общество и выжать из него какие-то деньги на увеличение армии и строительство вооруженных сил. Наверное, это одна из последних выдыхающихся попыток гальванизировать всеобщее настроение в пользу милитаризации", - указал он.

24 января начальник Генштаба Сухопутных войск ВС Великобритании Патрик Сандерс в ходе своего выступления на выставке бронетехники в Лондоне заявил о необходимости "обучать и экипировать гражданскую армию", чтобы быть готовыми к потенциальному вооруженному противостоянию и проведению мобилизации. Генерал, которого цитирует газета The Daily Telegraph, выступил против всеобщей воинской повинности, но призвал жителей королевства морально готовиться к возможному конфликту с Россией.