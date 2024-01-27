Посол РФ заявил, что Storm Shadow не способны переломить ход конфликта на Украине

Андрей Келин отметил, что российские системы радиоэлектронной борьбы и перехватчики совершенствуются

ЛОНДОН, 27 января. /ТАСС/. Поставки британских дальнобойных ракет Storm Shadow не способны изменить ход конфликта на Украине. Об этом заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

"Мы научились бороться и с этим. Наши системы радиоэлектронной борьбы и перехватчики совершенствуются. Они (ракеты - прим. ТАСС) приносят определенный ущерб, но ход конфликта переломить они не смогут", - сказал глава российского диппредставительства после участия в церемонии по случаю 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Ранее газета Handelsblatt со ссылкой на источники в правительственных кругах ФРГ сообщала, что Великобритания предложила Германии вариант, при котором можно было бы положить конец дискуссиям о поставках немецких дальнобойных ракет Taurus Украине. Лондон хочет купить вооружение такого типа у Берлина, это даст британцам возможность отправить Киеву больше своих ракет Storm Shadow.