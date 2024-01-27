Первый зампостпред России при организации Дмитрий Полянский ранее отмечал, что режим президента Украины Владимира Зеленского находится в агонии, а все его соратники уже начали борьбу за власть

ООН, 27 января. /ТАСС/. Украина допустила фатальную ошибку, упустив возможность добиться мирного соглашения в 2022 году. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

"Рекомендую к прочтению всем, кто сомневается, что киевский режим и его западные спонсоры упустили возможность добиться мира в марте-апреле 2022 года. Тем самым совершив фатальную ошибку", - написал он в X.

Ранее Полянский отмечал, что режим президента Украины Владимира Зеленского находится в агонии, а все его соратники уже начали борьбу за власть. США, по словам дипломата, собираются отказаться от помощи Украине, так как киевский режим скоро падет, а стратегические риски для Вашингтона возросли.

Первые после начала специальной военной операции переговоры РФ и Украины прошли в начале марта 2022 года в Белоруссии, однако ощутимых результатов не принесли. 29 марта 2022 года состоялся очередной раунд в Стамбуле, когда Москва впервые получила от Киева зафиксированные на бумаге принципы возможного будущего соглашения. В него входили в том числе обязательства по нейтральному, внеблоковому статусу Украины и ее отказу от размещения на своей территории иностранных вооружений, включая ядерное.

Российские войска на киевском и черниговском направлениях были отведены, однако после этого переговоры по урегулированию оказались полностью заморожены. По словам президента РФ Владимира Путина, Киев отказался от договоренностей. В октябре Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о невозможности проведения переговоров с Путиным. В ноябре руководитель фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия в интервью украинскому телеканалу "1+1" в ответ на вопрос о том, почему Киев отказался от переговоров с Москвой в 2022 году, заявил, что когда украинская делегация вернулась из Стамбула, в Киев приехал занимавший в то время пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон и сказал: "Мы вообще не будем с ними ничего подписывать". Глава правительства также предложил "просто воевать".