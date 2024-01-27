Посол Россия в Греции указал на предвзятый характер деятельности МУС

Андрей Маслов подчеркнул, что с рассмотрением обращений палестинцев и афганцев в Гааге откровенно затягивают, а жалобы Украины и ее покровителей прорабатываются в ускоренном порядке

АФИНЫ, 27 января. /ТАСС/. Предвзятый и во многом декоративный характер деятельности Международного уголовного суда (МУС) в очередной раз проявляется на фоне боестолкновений на Украине. Об этом заявил посол РФ в Греции Андрей Маслов в статье, опубликованной в греческой газете "Неа" под заголовком "МУС как воплощение западной политики двойных стандартов".

"Сегодня в контексте конфликта на Украине мы часто слышим заявления западных политиков о необходимости "установления ответственности за предположительно совершенные на территории этой страны преступления", - отметил Маслов. - Казалось бы, под эту формулировку в полной мере должен подпадать осуществляемый с 2014 года террор киевского режима против жителей Донбасса и Крыма, а также своих собственных сограждан, несогласных с разгулом неонацизма и банального криминала в своей стране, дискриминацией по культурному, языковому и религиозному признаку. Однако не заинтересованные в реальном установлении справедливости спонсоры нынешней киевской верхушки инкриминируют "варварские злодеяния" исключительно России, предъявляют в наш адрес односторонние обвинения. Таким образом они пытаются оправдать свою принципиальную позицию по преднамеренному затягиванию боевых действий".

Посол подчеркнул, что, пытаясь легитимизировать свои претензии, представители Запада на нынешнем этапе украинского конфликта активно используют механизмы Международного уголовного суда, куда уже в начале марта 2022 года направили десятки обращений с целью инициировать преследование якобы ответственных за военные преступления российских солдат. "При этом до сих пор каких-либо конкретных доказательств "совершенных зверств", включая разрекламированную "бойню в Буче", предоставлено не было", - сказал дипломат.

"На фоне боестолкновений на Украине в очередной раз проявляется предвзятый и во многом декоративный характер деятельности Гаагского суда, - подчеркнул Маслов. - Стоит признать, что Россия изначально была в числе наиболее активных участников разработки Римского статута МУС, подписала его и даже приступила к процессу ратификации. Тем не менее наши надежды на то, что этот суд будет беспристрастно заниматься расследованием серьезных международно-правовых преступлений, не оправдались. Характерными для работы этой структуры практически сразу стали избирательность и высокая степень политизации судебного процесса".

Глава дипмиссии заметил, что о какой-либо эффективности структуры говорить тоже не приходится. "За время своего существования суд вынес весьма ограниченное число решений. Явная дискриминация прослеживается и в составе лиц, которым МУС предъявил обвинения. Все они являются представителями развивающихся стран, многие известны своим неприятием западной гегемонии. Правонарушения со стороны представителей западного лагеря суд, напротив, предпочитает не замечать. Так, под внешним давлением быстро прекращал попытки расследовать преступления натовских военных в отношении мирных жителей Афганистана, Ирака и Ливии", - указал Маслов.

Ускоренное рассмотрение жалоб Украины

По словам посла, если с рассмотрением обращений тех же палестинцев и афганцев, ратифицировавших Римский статут, в Гааге откровенно затягивают, то жалобы Украины, которая к документу не присоединилась, ограничившись "признанием юрисдикции МУС в отношении возможных преступлений, совершенных на ее территории", и ее покровителей прорабатываются в ускоренном порядке. "Указанные факты позволяют с уверенностью говорить о полностью зависимом положении суда, который охотно выполняет политические заказы коллективного Запада. Апофеозом такой деятельности стала выдача так называемых ордеров на арест президента России В. В. Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка М. А. Львовой-Беловой под надуманным предлогом якобы незаконной депортации тысяч детей с территории Украины. По логике МУС отвратительным преступлением считается эвакуация безнадзорных детей из зоны боевых действий, где существует непосредственная угроза их жизни. При этом на Западе умалчивают о курируемой Львовой-Беловой деятельности по воссоединению разлученных войной семей в том числе во взаимодействии с украинской стороной, а факты возвращения детей к родственникам недобросовестно преподносятся как исключительная заслуга неких украинских НКО", - подчеркнул посол.

"Поражает, что, проводя столь лицемерную политику, МУС осмеливается заявлять о том, что якобы действует от имени всего международного сообщества, - продолжил глава диппредставительства. - К счастью, факты говорят сами за себя. Более трети государств - членов ООН, представляющих более половины населения Земли, предпочли не связывать себя обязательствами перед этой лишенной субъектности инстанцией. Россия со своей стороны продолжает расследование многочисленных нарушений международного гуманитарного права киевским режимом. Подтверждающие эти преступления свидетельства общедоступны, были задокументированы ОБСЕ и западными правозащитными организациями, которые, как известно, не питают симпатий к России. Более того, фактами террора в отношении жителей Донбасса или инакомыслящих зачастую бравируют и сами деятели киевского режима".

Маслов подчеркнул, что сегодня суды РФ на основании собранных российскими профильными ведомствами доказательств выносят приговоры членам украинских формирований, включая неонацистский полк "Азов" (запрещен в РФ и признан террористической организацией - прим. ТАСС), совершившим тяжкие преступления в отношении мирных граждан. "Тем не менее для справедливого наказания виновных предстоит еще много работы. Возмездие военным преступникам на службе Киева является непреложным аспектом денацификации Украины - одной из основных целей специальной военной операции", - указал посол.