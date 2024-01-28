Нарышкин назвал печальной судьбу Украины при нынешнем режиме

По словам директора Службы внешней разведки, РФ на полпути не остановится

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Судьба украинского государства при режиме Владимира Зеленского печальна, Россия не остановится на полпути.

Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, опубликованном в Telegram-канале журналиста.

"Представляется, что судьба Украины в том виде, в котором сейчас государство существует, режим, который правит Украиной, - [их ждет] судьба очень печальная. Россия на полпути, в философском смысле этого слова, не остановится", - указал директор СВР.