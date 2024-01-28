28 января, 10:24
Военная операция на Украине

Нарышкин назвал печальной судьбу Украины при нынешнем режиме

По словам директора Службы внешней разведки, РФ на полпути не остановится

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Судьба украинского государства при режиме Владимира Зеленского печальна, Россия не остановится на полпути.

Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн

Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, опубликованном в Telegram-канале журналиста.

"Представляется, что судьба Украины в том виде, в котором сейчас государство существует, режим, который правит Украиной, - [их ждет] судьба очень печальная. Россия на полпути, в философском смысле этого слова, не остановится", - указал директор СВР. 

Теги:
Нарышкин, Сергей ЕвгеньевичУкраинаРоссияЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на Украине