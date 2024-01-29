Сальдо заявил об усилении обстрелов Новой Каховки минометами и артиллерией ВСУ

По словам губернатора Херсонской области, для пресечения агрессивных действий украинских войск военнослужащие группировки войск "Днепр" наносили противнику комплексное огневое поражение силами артиллерии и дронами

ГЕНИЧЕСК, 29 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние сутки усилили обстрелы гражданской инфраструктуры Новой Каховки Херсонской области из минометов и артиллерии, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Владимир Сальдо.

"В минувшие сутки на херсонском направлении противник усилил обстрелы гражданской инфраструктуры в Новой Каховке из минометов и артиллерии. В Алёшках намеренно атаковал дронами гражданский автотранспорт. Есть жертвы среди мирного населения. Над некоторыми участками левого берега Днепра в воздухе постоянно висят готовые к нападению БПЛА противника", - написал он.

Сальдо не уточнил число пострадавших, но добавил, что для пресечения агрессивных действий украинских войск военнослужащие группировки войск "Днепр" наносили противнику комплексное огневое поражение силами артиллерии и дронами.

Ранее губернатор Херсонской области сообщил, что Новая Каховка два дня подряд подвергалась массированной атаке со стороны ВСУ. В субботу там была ранена женщина, уничтожено несколько личных автомобилей и маршруток, в воскресенье один мирный житель погиб и еще один пострадал.