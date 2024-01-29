ЦИК ожидает, что большинство претендентов в кандидаты на выборах представят подписи в срок

Это необходимо сделать до 31 января

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Самовыдвиженцы, блогеры Рада Русских и Анатолий Баташев, представители непарламентских партий Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Андрей Богданов ("Российская партия свободы и справедливости") и Борис Надеждин ("Гражданская инициатива") планируют представить документы и подписи избирателей в Центризбирком РФ в срок, до 31 января. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК РФ.

Ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что комиссия не владеет информацией о планах четырех претендентов на регистрацию кандидатами в президенты - Баташева, Русских, Надеждина и Ирины Свиридовой (Демократическая партия России, ДПР) - по предоставлению подписей, попросив их сообщить об этом как можно скорее. При этом она отметила, что Бабурин сообщил ЦИК РФ о своем намерении представить подписи 30 января, Богданов - 31 января.

"Выражаем благодарность выдвинутым кандидатам за то, что они оперативно откликнулись на просьбу ЦИК России. В итоге прием документов на регистрацию, в том числе подписных листов, будет осуществляться по следующему согласованному с ними графику: Бабурин - 30 января. Богданов, Надеждин, Баташев и Русских - 31-го", - говорится в сообщении.

Председатель ДПР Александр Зорин сказал ТАСС, что в штабе Свиридовой идет подсчет собранных подписей. "На завтра намечено подведение итогов кампании по сбору подписей", - сказал он. При этом Зорин отметил, что срок для представления подписей еще не истек. "Поэтому торопить кого-то в этом случае смысла не имеет. Но призыв ЦИК мы уважаем и в ближайшее время штаб после подведения итогов обязательно произведет взаимодействие с комиссией", - добавил он.

К настоящему моменту ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого (выдвинут ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ) и Владислава Даванкова ("Новые люди") и действующего главу государства Владимира Путина (самовыдвиженец). 28 января подписи в свою поддержку в ЦИК РФ представил лидер "Коммунистов России" Сергей Малинкович, сейчас они находятся на стадии проверки.