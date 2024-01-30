Пискарев: спецслужбы Запада через "альтернативное голосование" собирают данные россиян

По словам главы комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ, для этого, в частности, используют проекты по организации "альтернативного электронного голосования"

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ зафиксировала попытки западных спецслужб незаконно собрать персональные данные россиян перед выборами президента РФ. Для этого, в том числе используются проекты по организации "альтернативного электронного голосования", сообщил глава комиссии, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

"Комиссией зафиксированы попытки западных спецслужб, в том числе с использованием ресурсов экстремистских и нежелательных в России иностранных неправительственных организаций, возможностей ряда иноагентов и релокантов, по незаконному сбору персональных данных россиян в преддверии выборов. В частности, ими запущены информационные кампании и проекты по организации "альтернативного электронного голосования" на выборах 2024 года" - отметил Пискарев, слова которого приводятся в Telegram-канале комиссии.

По его словам, граждан убеждают скачивать специальные якобы неотслеживаемые приложения для голосования, "подписывать петиции о признании выборов нелегитимными, проходить тренинги наблюдателей на избирательных участках, участвовать в интерактивных социологических опросах и оформлять пожертвования организаторам". "При этом авторы просят зарегистрироваться и навязчиво гарантируют сохранность персональных данных (номера паспорта, ФИО, адреса электронной почты и местоположения)", - добавил Пискарев.

Он подчеркнул, что целью таких действий становится не только грубое вмешательства в выборы в России, но и "склонение граждан к конфиденциальному сотрудничеству (предательству) со всеми вытекающими из этого правовыми последствиями".