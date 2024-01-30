В МИД РФ заявили, что все страны БРИКС выиграют благодаря расширению объединения

Замглавы ведомства Сергей Рябков подтвердил приверженность России сохранению духа БРИКС

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Расширение на пять членов БРИКС принесет пользу всем странам объединения и будет способствовать построению более справедливого многополярного миропорядка. Об этом заявил замглавы МИД РФ, шерпа России в БРИКС Сергей Рябков на встрече шерп и су-шерп группы в рамках российского председательства.

"В январе 2024 года пять новых стран: Египет, Эфиопия, Иран, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия стали полноправными членами БРИКС. Для меня большая честь приветствовать вас в семье БРИКС. Считаем, что все наши страны выиграют от этого важного шага, который без преувеличения можно назвать поворотным моментом в истории нашего объединения. Расширенный состав БРИКС будет способствовать построению нового более равного и справедливого многополярного миропорядка, который будет лучше отражать реальное положение вещей на международной арене и позволит развивающемуся миру заявлять о себе сильнее и четче. И также позволит усилить роль государств с формирующимся рынком и развивающихся стран в глобальном процессе принятия решений", - сказал замминистра.

Рябков подтвердил приверженность России сохранению духа БРИКС, обеспечению преемственности и последовательности сотрудничества.

Группа БРИКС с момента основания в 2006 году прошла через две волны расширения. В 2011 году к первоначальному составу, в который входили Бразилия, Россия, Индия и Китай, присоединилась ЮАР. В августе 2023 года в объединение пригласили сразу шесть новых членов, включая Аргентину, однако в конце декабря она отказалась от вступления. Пять новых членов - Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия - начали полноценную работу в БРИКС с 1 января.