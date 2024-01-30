Лавров: на Западе понимают, что начался срыв "проекта Украина"

При этом, по словам главы МИД РФ, Запад не может остановиться в своей поддержке

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Запад понимает, что начался срыв "проекта Украина", но не может остановиться в своей поддержке, в том числе с точки зрения экономической выгоды. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола по тематике урегулирования ситуации на Украине.

"США - основной донор, за ними следуют ФРГ, Британия, Дания, Польша, Норвегия, Нидерланды, Швеция. И в целом, конечно, цифры (объемы финансовой поддержки - прим. ТАСС), которые "закапываются" на Украине, они, действительно, говорят о многом: о том, насколько важно для Запада не допустить срыва своего "проекта Украина". Причем они уже понимают, что срыв-то начался, но тем не менее остановиться не могут. И не только по соображениям престижа, который, они считают, поставили на карту и не могут проиграть, а в том числе и с точки зрения экономической выгоды", - констатировал Лавров.

"Вот Энтони Блинкен - госсекретарь США - 7 декабря 2023: "Поддержка Украины - выгодная инвестиция в собственную экономику, так как 90% выделенных Киеву средств были потрачены внутри самих США и пошли на производство оружия. Благодаря этому в стране появились рабочие места, следовательно необходимо продолжать этот курс", - процитировал глава МИД РФ своего американского коллегу.

Лавров добавил, что позиции американского военно-промышленного комплекса в Европе резки укрепились. "Более 60% тех вооружений, которые закупают страны Евросоюза, американского производства. Страны Евросоюза Вашингтон заставляет отдать все, что у них есть, на Украину почти даром, а арсеналы тех стран, которые так поступили, пополняются путем поставок американских вооружений по полной цене", - добавил он.