Лавров назвал зацикленность Запада на "формуле Зеленского" путем в никуда

Глава МИД РФ также считает бредом требования, которые содержатся в этом документе

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Абсолютная зацикленность западных стран на так называемой формуле мира президента Украины Владимира Зеленского - это путь в никуда, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главами дипмиссий в формате круглого стола по ситуации вокруг Украины.

"Все представленные здесь страны в тех случаях, когда ваши представители участвовали в различных заседаниях копенгагенского формата, делятся с нами потом своими впечатлениями. Говорят, что этот формат и, самое главное, абсолютная зацикленность, обуреваемость вот этой безальтернативностью "формулы Зеленского" - это путь в никуда", - отметил Лавров.

"Требования, которые в этом документе содержатся, <…> все это бред", - добавил он.

О "формуле мира" Зеленского

Зеленский, выступая в ноябре 2022 года по видеосвязи перед участниками саммита Группы двадцати, выдвинул так называемый план достижения мира из 10 пунктов, не учитывающий позицию Москвы. Речь, в частности, идет о полном выводе Вооруженных сил РФ за границы 1991 года и возвращении Украине контроля в "исключительной экономической зоне" в Азовском и Черном морях. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков впоследствии отметил, что заявления Киева о мирном урегулировании делаются без учета существующих реалий, Москва не видит прогресса в мирном процессе вокруг Украины и поэтому продолжит специальную военную операцию.