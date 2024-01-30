Лавров: остервенение англосаксов в отстаивании "формулы Зеленского" выдает их авторство

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Автором "формулы Зеленского" по урегулированию ситуации вокруг Украины является коллективный Запад, что подтверждает степень остервенения, с которым англосаксы отстаивают безальтернативность навязываемого ими подхода. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главами дипмиссий в формате круглого стола по ситуации вокруг Украины.

"Все видят, с каким остервенением англосаксы отстаивают безальтернативность "формулы Зеленского", - отметил он. - Если это так, то у всех тех, кто немножко знает Запад, не должно оставаться сомнений, что писал эту "формулу Зеленского" именно Запад".