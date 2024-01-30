Лавров заявил, что РФ считает важным наращивание торгово-экономических связей с Гамбией

Министр иностранных дел России отметил, что страны "связывают традиционно дружественные отношения"

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Россия считает важной задачей подъем торгово-экономических связей с Гамбией до уровня политического диалога, который успешно развивается. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, открывая переговоры с главой МИД Гамбии Момоду Тангарой.

Глава внешнеполитического ведомства обратил внимание на то, что РФ и Гамбию "связывают традиционно дружественные отношения, которые опираются на принцип равноправия и взаимного уважения", и что между странами "развивается двусторонний политический диалог" на всех уровнях.

"Было бы важно подтянуть к уровню нашего хорошего политического диалога торгово-экономические связи, - отметил министр. - Мы к этому готовы, как готовы к наращиванию сотрудничества в гуманитарной, образовательной сфере. Надеюсь, что наши сегодняшние переговоры позволят наметить конкретные цели по всем этим вопросам".