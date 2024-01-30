Россия и Гамбия обсудили горячие точки в Сахаро-Сахеле

Стороны также рассмотрели тему роста террористической угрозы в регионе, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Россия и Гамбия рассмотрели актуальную обстановку в Сахаро-Сахеле, а также рост террористической угрозы в регионе. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Гамбии Момоду Тангарой.

"Говорили о ситуации в Сахаро-Сахельском регионе с упором на положение в горячих точках, включая ситуацию в Мали, Буркина-Фасо, Нигере, Чаде, - сказал он. - Мы выразили озабоченность ростом террористической угрозы со стороны аффилированных с так называемым "Исламским государством" и "Аль-Каидой" (запрещены в РФ) джихадистских организаций".

Лавров обратил внимание, что активность этих группировок распространяется и на другие страны Западной Африки.