Лавров: РФ рассчитывает, что проблемы в ECOWAS урегулируют в рамках равноправного диалога

Буркина-Фасо, Мали и Нигер ранее приняли решение немедленно покинуть сообщество

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что проблемы в Экономическом сообществе стран Западной Африки (ECOWAS) будут урегулированы в рамках равноправного и взаимоуважительного диалога. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Гамбии Момоду Тангарой, комментируя решение Буркина-Фасо, Мали и Нигера выйти из состава объединения.

"Что касается ECOWAS, мы рассчитываем, что возникшие в отношениях между членами ECOWAS проблемы могут быть урегулированы путем равноправного, взаимоуважительного диалога", - сказал министр.

28 января Буркина-Фасо, Мали и Нигер приняли решение немедленно покинуть ECOWAS. В совместном коммюнике они отметили, что сообщество не помогало в борьбе с терроризмом и вводило против них незаконные санкции.