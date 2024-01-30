РФ направит представителей на саммит Организации исламского сотрудничества в Гамбии

Организация исламского сотрудничества - вторая по масштабности после ООН международная организация

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Российские представители будут направлены в качестве наблюдателей на саммит Организации исламского сотрудничества (ОИС). Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Гамбии Момоду Тангарой.

"Гамбия сейчас возглавляет Организацию исламского сотрудничества. Нас наши друзья проинформировали о подготовке к пятнадцатому саммиту этой организации, который должен состояться в Банжуле в мае текущего года. Мы подтвердили готовность направить российских представителей в качестве наблюдателей на этот важный международный форум", - сказал он.

Организация исламского сотрудничества - вторая по масштабности после ООН международная организация. До июня 2011 года называлась Организация Исламская конференция. В нее входят 57 стран, штаб-квартира находится в Джидде.