Лавров заявил, что РФ удвоит квоту для студентов из Гамбии

Министр иностранных дел подчеркнул, что Россия поддерживает расширение прямых связей между высшими учебными заведениями стран

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Россия в два раза увеличит количество мест для студентов, приезжающих учиться из Гамбии. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Гамбии Момоду Тангарой.

"Позитивно оценили гуманитарное сотрудничество, включая подготовку гамбийских кадров в российских университетах. С предстоящего учебного года мы удваиваем количество стипендий, которые выделяются с этой целью", - указал он.

Лавров отметил, что РФ поддерживает расширение прямых связей между высшими учебными заведениями обеих стран.