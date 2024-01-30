Глава МЧС России предложил премьеру Азербайджана возобновить подготовку взрывотехников

Александр Куренков также выступил с инициативой возобновить учения "Каспий"

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Глава МЧС РФ Александр Куренков, находящийся с рабочим визитом в Азербайджане, предложил премьер-министру этой страны Али Асадову возобновить подготовку взрывотехников российской стороной. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.

"Руководитель российского ведомства выразил готовность возобновить сотрудничество по вопросам подготовки азербайджанских специалистов по разминированию. Так, в 2021 году специалисты МЧС России обучили 114 азербайджанских пиротехников. МЧС России готово возобновить такую практику", - сказали в российском МЧС.

Ранее МЧС РФ в рамках гуманитарной помощи обследовало более 728 га в Карабахе, обезвредив более 17,6 тыс. взрывоопасных предметов. В прилегающих к Азербайджану районах, по данным пресс-службы МЧС РФ, обезврежено более 3,4 тыс. взрывоопасных предметов.

Также было предложено возобновить учения "Каспий", проводившиеся до пандемии коронавируса три года подряд. "Такие учения способствуют укреплению общей безопасности и имеют большое значение для всего Каспийского региона. Ключевую роль в их организации должны играть МЧС России и Азербайджана как два ведущих чрезвычайных ведомства на Каспии", - цитируют в пресс-службе Куренкова.

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В ходе визита российский министр в Баку возложил цветы к мемориальному комплексу "Братская могила".