В РФ службы транспортной безопасности смогут сбивать беспилотники

Порядок принятия решения о пресечении работы дронов и перечень должностных лиц подразделений транспортной безопасности, уполномоченных на принятие такого решения, будут определяться Ространснадзором по согласованию с ФСБ России

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, регулирующий обеспечение безопасности полетов в гражданской авиации и разрешающий работникам транспортной безопасности уничтожать беспилотники. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно новым нормам, сотрудники подразделений транспортной безопасности с 1 сентября 2024 года наделяются правом пресекать работу беспилотных аппаратов в целях защиты объектов транспортной инфраструктуры, вокруг которых установлены зоны безопасности. Уточняется, что делать это разрешается с помощью подавления или преобразования сигналов дистанционного управления дронами, воздействия на их пульты управления, а также повреждения или уничтожения самих беспилотников.

Порядок принятия решения о пресечении работы дронов и перечень должностных лиц подразделений транспортной безопасности, уполномоченных на принятие такого решения, будут определяться Ространснадзором по согласованию с ФСБ России.

Поправки в Воздушный кодекс РФ

Закон также вносит изменения в Воздушный кодекс РФ и устанавливает, что субъекты транспортной инфраструктуры будут безвозмездно предоставлять ФСБ России здания, сооружения, служебные и подсобные помещения, а также оборудование, средства и услуги связи на железнодорожном, водном, воздушном транспорте и в метрополитене для выполнения задач службы.

Уточняется, что регистрировать нарушения порядка использования воздушного пространства РФ будут оперативные органы единой системы организации воздушного движения в порядке, устанавливаемом Росавиацией. Кроме этого, Росавиация установит порядок взимания платы за регулярные воздушные перевозки пассажиров и багажа, рассчитываемой на основе тарифов и сборов, а также правила продажи билетов, выдачи грузовых накладных и других перевозочных документов.

Одновременно вводятся нормы, регулирующие получение разрешений на воздушную съемку и другие способы дистанционного зондирования земли с борта воздушного судна и использование полученных материалов. Уточняется, что данные способы зондирования с 1 апреля 2024 года будут осуществляться на основании разрешений, выдаваемых федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными правительством РФ, за исключением случаев, в которых получение таких разрешений не требуется. Данный перечень установит правительство РФ.

Помимо этого, документом уточняется положение, регламентирующее поиск и спасание терпящих или потерпевших бедствие воздушных судов, их пассажиров и экипажей, космонавтов, а также людей, терпящих или потерпевших бедствие на море. В данных целях предполагается создание единой системы авиационно-космического поиска и спасания в России. Порядок организации, функционирования и состав такой единой системы поиска будет определен положением, которое утвердит правительство РФ.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением ряда положений, для которых предусмотрены другие сроки.