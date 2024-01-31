Лавров выступит перед участниками заседания шерп и су-шерп БРИКС в Москве

Глава российского МИД представит свой доклад на сессии "Стратегическое партнерство БРИКС как опора многосторонности"

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду выступит перед участниками первого заседания шерп и су-шерп БРИКС, которое проходит в Москве с 30 января по 1 февраля в рамках российского председательства в группе.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщила, что выступление главы российской дипломатии запланировано на сессии "Стратегическое партнерство БРИКС как опора многосторонности". Группа БРИКС с момента основания в 2006 году прошла через две волны расширения. В 2011 году к первоначальному составу, в который входили Бразилия, Россия, Индия и Китай, присоединилась ЮАР. В августе 2023 года в объединение пригласили сразу шесть новых членов, включая Аргентину, однако в конце декабря она отказалась от вступления. С 1 января текущего года в БРИКС состоит 10 стран.

Сам Лавров ранее отмечал, что у объединения "очень большое будущее", учитывая, что порядка 30 стран заинтересованы в сближении с БРИКС. "Россия, которая с 1 января вступила в права председателя БРИКС, будет, конечно, особое внимание уделять тому, чтобы новички, новобранцы органично вписались в нашу общую работу и тем самым способствовали укреплению позитивных тенденций не только внутри БРИКС, но и на международной арене в интересах мирового большинства", - подчеркивал глава МИД РФ.

Днем ранее замглавы МИД РФ, шерпа России в БРИКС Сергей Рябков, открывая встречу, заявил, что расширенный состав БРИКС "будет способствовать построению нового более равного и справедливого многополярного миропорядка, который будет лучше отражать реальное положение вещей на международной арене и позволит развивающемуся миру заявлять о себе сильнее и четче". Замминистра указал, что председательство РФ в БРИКС будет сосредоточено в том числе на развитии экономических связей, включая снижение негативных последствий долларовой экономики.

Россия председательствует в 2024 году в БРИКС под девизом "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности". Как ранее сообщали в МИД РФ, всего планируется провести более 200 мероприятий различного уровня, которые примут свыше десятка российских городов. На июнь в Нижнем Новгороде запланирована встреча глав МИД БРИКС, а на октябрь - саммит в Казани.