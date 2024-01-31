Лавров: РФ уделит особое внимание странам, стремящимся к сближению с БРИКС

Глава МИД РФ выразил уверенность в том, что "БРИКС вполне по силам формировать глобальную повестку дня, последовательно отстаивая интересы мирового большинства"

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Россия в период своего председательства в БРИКС уделит большое внимание странам, решившим установить с объединением партнерские отношения. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на сессии в рамках первого заседания шерп и су-шерп БРИКС в Москве.

"Присоединение к БРИКС новых членов укрепляет стратегическое партнерство и международные позиции нашего объединения, - отметил он. - Известно, какое количество стран заинтересовано в установлении партнерских отношений с БРИКС и официально сообщило об этом. Конечно, в ходе нашего председательства мы будем этому уделять большое внимание".

Глава внешнеполитического ведомства выразил уверенность в том, что "БРИКС вполне по силам формировать глобальную повестку дня, последовательно отстаивая интересы мирового большинства, предлагать свое видение контуров будущего миропорядка, опираясь на объективные события, объективное развитие вещей, а не на искусственно выстраиваемые схемы, призванные тормозить развитие человечества".

В этой связи министр обратил внимание на статистику, которая, по его словам, "говорит сама за себя": "Совокупный валовой внутренний продукт стран БРИКС по паритету покупательной способности уже составил около трети соответствующих мировых значений и превысил соответствующие показатели Группы семи. На БРИКС приходятся 30% земной суши, 45% мирового населения, значительные объемы мировой добычи нефти и других ресурсов и около четверти мирового экспорта товаров".

"Считаю, что, имея такой богатейший потенциал, мы не можем себе позволить просто быть сторонним наблюдателем и следовать в фарватере исторических процессов, особенно с учетом тех надежд, которые возлагают на БРИКС страны глобального Юга и Востока", - подчеркнул Лавров.