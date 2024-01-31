Лавров: БРИКС отнюдь не является новым инструментом диктата

Глава МИД РФ назвал организацию "чем-то вроде кооперационной сетки для региональных и субрегиональных процессов"

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Объединение БРИКС не является новым инструментом диктата. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на сессии в рамках первого заседания шерп и су-шерп объединения в Москве.

"Все это ни в коей мере не задумано с целью создать механизм нового диктата мирового большинства, отнюдь нет, - сказал министр. - Во всех наших действиях, заявлениях, декларациях и на практике все наши страны всегда подчеркивают, что мы открыты в любой момент для честного и равноправного диалога". При этом Лавров отметил, что от лидеров Запада давно не видно честных подходов, а равноправие - "редкое качество, которое явно в дефиците".

Министр также констатировал, что "Вашингтон и те, кто контролируют мировую валютно-финансовую систему, доказали свою недоговороспособность и ненадежность".

"Выяснилось, что все святые принципы свободного рынка в одночасье могут быть оборваны и превращены в инструмент принуждения тех, кто не понравился Вашингтону сегодня. Такая участь может ждать любую страну", - подчеркнул Лавров.

В этих условиях, продолжил он, усилились региональные интеграционные процессы. "БРИКС, если хотите, представляет собой что-то вроде кооперационной сетки для региональных и субрегиональных процессов в странах Азии, Африки, Латинской Америки, которая будет содействовать гармонизации, развитию интеграции в странах мирового большинства на глобальном уровне", - указал глава российской дипломатии.