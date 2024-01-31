Захарова: иностранную гуманитарную помощь на Украине распродают на онлайн-площадках

По словам официального представителя МИД РФ, никого не смущает, что эта помощь промаркирована

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Поставляемую иностранную гуманитарную помощь для нуждающихся на Украине распродают на торговых и онлайн-площадках. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"На днях СБУ (Служба безопасности Украины - прим. ТАСС) объявила о раскрытии новых хищений Минобороны Украины теперь на $40 млн при закупке снарядов. По информации украинских СМИ и социальных сетей, не менее масштабное разворовывание иностранной гуманитарной помощи наблюдается среди волонтерских организаций, - отметила дипломат. - Все это идет на прилавки магазинов именно для сбыта населению за деньги. Мало того, уже крупные торговые площадки на Украине, онлайн-площадки начинают торговлю гуманитарной помощью".

По словам Захаровой, никого не смущает, что соответствующая гуманитарная помощь промаркирована. "В отсутствии надлежащего контроля волонтерство на Украине превратилось в настоящий страшный коррупционный бизнес", - добавила она.