На Кипре голосование на выборах президента РФ пройдет на нескольких участках

Посол РФ Мурат Зязиков отметил, что речь идет об участках в Никосии, Лимасоле и Пафосе

НИКОСИЯ, 31 января. /ТАСС/. Голосование на предстоящих в марте выборах президента России пройдет на Кипре сразу на нескольких участках. Они будут организованы на территории посольства РФ и Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Никосии, а также в Лимасоле и Пафосе, сообщил корреспонденту ТАСС посол России на Кипре Мурат Зязиков.

"Будет организовано несколько избирательных участков, в частности на территории посольства России и Российского центра науки и культуры в Никосии, а также в Лимасоле и Пафосе", - сказал глава дипмиссии.

"Впервые за все время свои избирательные права смогут реализовать россияне, проживающие на севере Кипра", - отметил он, добавив, что там проживают свыше 50 тыс. соотечественников.

Зязиков напомнил, что русскоязычная община Кипра, всего насчитывающая более 120 тыс. человек, в октябре 2023 года направила Владимиру Путину обращение с призывом выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента России 2024 года. "Мы получаем много писем от наших соотечественников в связи с предстоящими выборами президента и видим, что им небезразлична судьба России, - отметил посол. - Их активная патриотическая позиция полностью созвучна ключевым установкам российской дипломатии: следованию собственным национальным интересам и традиционным ценностям, построению многополярного мира".

По словам Зязикова, российские дипломаты поддерживают тесный контакт с местными властями по поводу обеспечения безопасности на избирательных участках.

Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.