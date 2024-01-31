Замглавы МИД РФ обсудил с послом Ливана ситуацию в Газе и эскалацию обстановки в Йемене

Как отметили в ведомстве, с российской стороны была подтверждена "неизменная позиция в поддержку единства, территориальной целостности и суверенитета Ливанской Республики"

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов и посол Ливана в Москве Шауки Бу Нассар обсудили военную конфронтацию в секторе Газа, эскалацию напряженности на юге Ливана и в Йемене. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы состоялось углубленное обсуждение складывающейся ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на военную конфронтацию в секторе Газа, эскалацию напряженности на юге Ливана и в Йемене", - отметили в дипведомстве РФ.

Как отметили в министерстве, с российской стороны была подтверждена "неизменная позиция в поддержку единства, территориальной целостности и суверенитета Ливанской Республики, акцентирована недопустимость дальнейшего географического разрастания палестино-израильского конфликта". "Выражена также надежда на скорейшее преодоление ливанцами на основе взаимного согласия институционального кризиса через избрание президента страны", - добавили в министерстве.

"Были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего поступательного развития традиционно дружественных российско-ливанских отношений, включая поддержание регулярного политического диалога", - заключили в МИД РФ.

Встреча состоялась по инициативе ливанской стороны.