Путин назвал социально-экономическое развитие Донбасса и Новороссии их возрождением

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин уверен, что в социально-экономическом развитии Донбасса и Новороссии нет мелочей, идет возрождение этих регионов.

Глава государства собрал в Кремле совещание, чтобы "обсудить ключевые вопросы социально-экономического развития, а по сути, если прямо сказать, возрождение Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей". "В этой большой и сложной ответственной работе мелочей нет, важно все, что окружает людей: то, в каких условиях они живут, учатся, работают, воспитывают детей", - указал Путин.