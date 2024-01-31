Россия ответит на использование своих замороженных активов и поставки оружия Киеву

Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов отметил, что ЕС изначально делал все для эскалации украинского конфликта

ВЕНА, 31 января. /ТАСС/. Россия не оставит без ответа предложения использовать доходы от замороженных российских активов и поставки оружия Украине. Об этом заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

"Ведение "войны по доверенности", неуклонное наращивание поставок режиму [президента Украины Владимира] Зеленского вооружений и военной техники, противозаконное согласование предложения по использованию доходов от замороженных российских активов несопоставимы с заявлениями о демократии и важности установления мира на Украине. Разумеется, мы не оставим это без адекватного ответа", - сказал он на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

По словам дипломата, ЕС изначально делал все для эскалации украинского конфликта. "Будь то в 2014 или в 2024 году, если до недавнего времени ЕС считал необходимым "помогать Украине столько, сколько потребуется", то теперь призывает работать над "обеспечением победы во что бы то ни стало". И если сам ЕС готов бросить на Украину большую часть имеющихся в его распоряжении ресурсов, что неминуемо приведет к существенному ослаблению евроинтеграции, то это выбор тех политиков, кто сегодня оказался у евроруля", - отметил Гаврилов.

Во вторник представитель Еврокомиссии (ЕК) Кристиан Виганд сообщил, что ЕК приветствует утверждение странами Евросоюза предложения о переводе доходов от реинвестирования замороженных активов России на отдельный счет для последующего перевода этих средств в бюджет ЕС. Однако никакого механизма передачи этих денег Киеву пока не разработано, сроки для его создания не установлены.