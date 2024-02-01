Антонов заявил о нежелании США добиваться скорейшего завершения конфликта на Украине

ВАШИНГТОН, 1 февраля. /ТАСС/. Отправка Соединенными Штатами Украине высокоточных дальнобойных реактивных снарядов GLSDB показывает, что американская администрация не хочет добиваться скорейшего завершения конфликта. Об этом заявил в среду посол РФ в США Анатолий Антонов, его слова приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства.

"Безответственные слова чиновников [США о поставке боеприпасов] просто потрясают. Прозвучавшее сегодня подтверждение, что очередная партия дальнобойных боеприпасов находится в пути к линии соприкосновения, по сути, перечеркивает любые заверения Белого дома о желании добиться скорейшего завершения конфликта. Наоборот - действия администрации указывают на намерение продлить агонию киевского режима. Пусть даже это означает новые жертвы, в том числе среди гражданского населения России и Украины", - подчеркнул руководитель дипмиссии.