1 февраля, 02:07,
обновлено 1 февраля, 02:19
Военная операция на Украине

Антонов заявил о нежелании США добиваться скорейшего завершения конфликта на Украине

Посол РФ в США Анатолий Антонов. Сергей Бобылев/ ТАСС
Посол РФ в США Анатолий Антонов
© Сергей Бобылев/ ТАСС

ВАШИНГТОН, 1 февраля. /ТАСС/. Отправка Соединенными Штатами Украине высокоточных дальнобойных реактивных снарядов GLSDB показывает, что американская администрация не хочет добиваться скорейшего завершения конфликта. Об этом заявил в среду посол РФ в США Анатолий Антонов, его слова приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства.

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"Безответственные слова чиновников [США о поставке боеприпасов] просто потрясают. Прозвучавшее сегодня подтверждение, что очередная партия дальнобойных боеприпасов находится в пути к линии соприкосновения, по сути, перечеркивает любые заверения Белого дома о желании добиться скорейшего завершения конфликта. Наоборот - действия администрации указывают на намерение продлить агонию киевского режима. Пусть даже это означает новые жертвы, в том числе среди гражданского населения России и Украины", - подчеркнул руководитель дипмиссии. 

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