1 февраля, 05:29
Военная операция на Украине

В ДНР сообщили о предотвращении свыше 200 террористических атак ВСУ в январе

Глава республики Денис Пушилин отметил, что системой противодействия БПЛА также не допущено проникновение 966 дронов противника, направлявшихся в сторону Донецка, Макеевки и Горловки

ДОНЕЦК, 1 февраля. /ТАСС/. Более 200 террористических атак Вооруженных сил Украины было предотвращено на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) в январе 2024 года. Система противодействия беспилотников не допустила проникновения 966 дронов противника в регион, сообщил в Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.

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"В январе этого года, по данным УФСБ России по ДНР, предотвращено свыше 200 террористических атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС) с использованием беспилотных летательных аппаратов. Системой противодействия БПЛА не допущено проникновение 966 дронов противника, направлявшихся в сторону Донецка, Макеевки и Горловки", - отметил Пушилин со ссылкой на штаб обороны ДНР.

Он уточнил, что в январе взрывотехники ФСБ обезвредили восемь летательных аппаратов с самодельными взрывными устройствами. "В ходе расшифровки полетных заданий украинских БПЛА установлено, что большинство из них были нацелены на поражение котельных, электростанций, больниц и мест скопления людей", - добавил Пушилин. 

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