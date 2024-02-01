Рогов заявил о продвижении российских сил на 300-700 м к западу от Вербового

По словам председателя движения "Мы вместе с Россией", "из посадок, в которых прятались боевики ВСУ, они выбиты"

МЕЛИТОПОЛЬ, 1 февраля. /ТАСС/. Российские силы улучшили позиции на запорожском направлении, продвинувшись на расстояние от 300 до 700 м к западу от Вербового после взятия четырех опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Взятие этих четырех опорников обеспечило возможность продвижения дальше, на запад от Вербового. Сейчас взяты достаточно большие объемы лесопосадок - от 300 до 700 м перешли под наш контроль", - сказал Рогов.

Он добавил, что "из посадок, в которых прятались боевики ВСУ, они выбиты".

31 января Рогов сообщил ТАСС, что российские силы за сутки взяли четыре опорных пункта ВСУ в районе Вербового, уничтожив до 50 военнослужащих противника.