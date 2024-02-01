Слуцкий заявил, что Запад как огня боится победы России в украинском конфликте

По словам лидера ЛДПР, "каждый новый транш военной помощи лишь продлит агонию марионеточного киевского режима"

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Коллективный Запад как огня боится победы России в украинском конфликте и установления мира. Так глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал в Telegram-канале решение Евросоюза о выделении Украине долгосрочной бюджетной помощи.

"Коллективный Запад как огня боится установления мира и победы России в украинском конфликте. Падение вскормленного Вашингтоном режима Зеленского станет одновременно и крахом всей политики сдерживания нашей страны. Западники сопротивляются этому любой ценой, придумывая "страшилки" про угрозу нападения на НАТО и не желая расставаться с претензиями на глобальное доминирование", - отметил парламентарий.

По словам Слуцкого, Брюссель принял "эстафету" у Вашингтона, путем угроз и шантажа в отношении сопротивлявшихся стран - членов ЕС продавил консенсус на продолжение войны "до последнего украинца". "Даже проблески здравого смысла оказались размыты в угоду адептам "стратегического поражения России". Таким, как Боррель с его чудовищными утверждениями об "ошибочных соблазнах примирения" на Украине", - подчеркнул глава думского комитета.

Слуцкий отметил, что "каждый новый транш военной помощи лишь продлит агонию марионеточного киевского режима". "А Евросоюз, превращаясь в пешку США в глобальной игре против России и принимая решения в угоду вашингтонскому обкому, сильно рискует своим так называемым "единством". Все больше недовольных избирателей в странах Старого Света слепой поддержкой неонацистской клики в Киеве, все больше растет усталость от Украины. И эта "диктатура демократии" рано или поздно приведет к взрыву", - написал он.

Лидеры государств - членов Евросоюза на саммите в Брюсселе утвердили выделение Украине долгосрочной бюджетной помощи объемом €50 млрд на ближайшие четыре года. Об утверждении программы сообщил глава Евросовета Шарль Мишель в X (ранее Twitter) уже через несколько минут после начала экстренного саммита ЕС.