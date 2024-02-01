Сальдо сообщил об уничтожении терминала Starlink "Ланцетом" на херсонском направлении

Губернатор Херсонской области добавил, что FPV-дронами и сбросами с беспилотников были поражены лодка и три пункта временной дислокации личного состава ВСУ

ГЕНИЧЕСК, 1 февраля. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Днепр" при помощи беспилотного летательного аппарата "Ланцет" уничтожили терминал спутниковой связи Starlink Вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонском направлении, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.

"В минувшие сутки военнослужащие группировки войск "Днепр" продолжали наносить противнику поражение всеми видами огневых средств. В том числе на приморском (херсонском) направлении артиллерией уничтожены склад боеприпасов, пусковая установка БПЛА, станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. "Ланцетами" уничтожены или поражены три танка, боевая бронированная машина, три позиции артиллерии, пусковая установка БПЛА, терминал Starlink", - говорится в сообщении.

Сальдо добавил, что FPV-дронами и сбросами с беспилотников были уничтожены лодка и три пункта временной дислокации личного состава ВСУ.

Агентство Bloomberg в июне 2023 года сообщило, что принадлежащая Илону Маску компания SpaceX заключила контракт с Пентагоном на предоставление услуг спутниковой связи Украине при помощи терминалов Starlink. Тогда не уточнялась сумма сделки и то, о каком числе терминалов связи идет речь.

В конце февраля 2022 года Маск сообщил, что открыл доступ к своей глобальной системе спутниковой связи Starlink на территории Украины и направил туда первые терминалы. В середине октября Маск заявил, что компания не может бесконечно финансировать работу Starlink на Украине, однако позднее сказал, что продолжит оплачивать работу системы спутниковой связи, несмотря на финансовые потери. Украинская сторона в декабре того же года заявляла, что с февраля украинские власти получили 22 тыс. терминалов Starlink и ожидают получения еще 10 тыс.