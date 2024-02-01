Зампостпреда РФ: в ОБСЕ покрывают преступления Украины против мирного населения России

Как отметил Александр Волгарев, подобные подходы со стороны организации и ее профильных институтов наблюдались "как в 2022 году, так и в предшествовавшие ему восемь лет конфликта в Донбассе"

ВЕНА, 1 февраля. /ТАСС/. ОБСЕ молчит о преступлениях украинской армии в отношении российского гражданского населения из-за курса руководства организации на покрывание злодеяний Киева. Об этом заявил заместитель постоянного представителя РФ при объединении Александр Волгарев на заседании его постоянного совета.

"Вызывает абсолютное недоумение то, что руководство ОБСЕ взяло курс на полное игнорирование этих гражданских жертв, словно их не существует в принципе. Списать все это на случайность или неосведомленность уже никак нельзя. Это позорное молчание, бросающее тень на авторитет всей ОБСЕ, и, по сути, линия на укрывательство преступлений киевского режима и солидаризацию с ними", - прокомментировал Волгарев отсутствие реакции организации на обстрелы российских Белгорода, Донецка и Горловки украинской армией в конце 2023 и начале 2024 годов.

По словам российского дипломата, подобные подходы со стороны руководства ОБСЕ и ее профильных институтов наблюдались "как в 2022 году, так и в предшествовавшие ему восемь лет конфликта в Донбассе".