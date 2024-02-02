Захарова назвала кровавым лицемерием политику Байдена в отношении израильских поселенцев

Президент США подписал указ, позволяющий американской администрации вводить санкции в отношении еврейских поселенцев, причастных к актам насилия на Западном берегу реки Иордан

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Политика президента США Джо Байдена, который принял указ, разрешающий американской администрации вводить санкции против еврейских поселенцев на территории Палестины, является кровавым лицемерием. Об этом заявила в Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Сначала президент США признает поселенческую деятельность Израиля, мотивируя израильтян к освоению палестинских земель, а затем президент США принимает указ, разрешающий американской администрации вводить санкции против еврейских поселенцев. Вот эта постоянная манипуляция и есть проявление национализма и ксенофобии, когда на чувствах палестинцев и израильтян, иудеев и мусульман американское государство играет в зависимости от политической выгоды и ради очередной "сделки Белого дома", - указала дипломат. "Кровавое лицемерие Вашингтона", - охарактеризовала она эту ситуацию.

Указ о санкциях

Как говорится в заявлении американского лидера, распространенном пресс-службой Белого дома, Байден подписал указ, позволяющий американской администрации вводить санкции в отношении еврейских поселенцев, причастных к актам насилия на Западном берегу реки Иордан. Как следует из заявления Байдена, "жестокость со стороны экстремистски настроенных поселенцев" на Западном берегу достигла "недопустимых масштабов и представляет серьезную угрозу миру, безопасности и стабильности на Западном берегу и в секторе Газа, в Израиле и в целом на Ближнем Востоке". "Эти действия представляют необычную и выдающуюся угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов", - подчеркнул президент США.

"Израиль должен делать больше для прекращения насилия против мирного населения на Западном берегу и привлечения к ответственности тех, кто к этому причастен", - отмечается в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена. По его словам, Соединенные Штаты продолжат принимать меры для продвижения своих целей во внешней политике, включая достижение двухгосударственного решения палестино-израильского конфликта.

Газета Politico ранее отмечала, что решение о санкциях в отношении еврейских поселенцев вызвано давлением, которое оказывается на администрацию Байдена в связи с тем, что она занимает недостаточно жесткую позицию в отношении действий Израиля в секторе Газа.