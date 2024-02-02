Голосование на выборах президента РФ пройдет в Пекине и еще пяти городах Китая

Речь идет о Гуанчжоу, Шанхае, Шэньяне, Харбине и Гонконге

ПЕКИН, 2 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Кириллов/. Голосование в Китае на выборах президента Российской Федерации пройдет в Пекине и пяти крупных административных центрах страны, где расположены генеральные консульства России - это Гуанчжоу, Шанхай, Шэньян и Харбин, а также специальный административный район Сянган (Гонконг). Об этом корреспонденту ТАСС сообщил пресс-атташе посольства РФ в КНР Георгий Егоров.

"С учетом большого числа соотечественников, проживающих в Китае, рассчитываем на высокую явку избирателей по всей стране", - сказал дипломат.

Подробная информация об адресах и графике работы избирательных участков в регионах, добавил Егоров, будет опубликована дополнительно.

В Пекине, уточнил он, голосование пройдет 17 марта с 08:00 до 20:00 в организованном в здании посольства России избирательном участке №8165, расположенном по адресу: район Дунчэн, улица Дунчжимэнь Бэйчжунцзе, дом 4.

"Посольство создаст все необходимые условия для реализации российскими гражданами своего конституционного права на участие в выборах", - резюмировал пресс-атташе дипмиссии.