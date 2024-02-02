Песков: Турция сохраняет суверенность в отношениях с РФ, несмотря на давление Запада

Анкара продолжает выстраивать с Москвой торгово-экономическую кооперацию, отметил пресс-секретарь президента РФ

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Анкара в отношениях с Москвой сохраняет самостоятельный подход, несмотря на давление со стороны Запада. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Турция - одна из немногих стран, [которая] заняла достаточно принципиальную и самостоятельную позицию в этом плане и продолжает выстраивать с нами торгово-экономическую кооперацию, - подчеркнул Песков. - Турция сталкивается с беспрецедентным давлением - беспардонным зачастую давлением - англосаксов, которые пытаются заставить Турцию в ущерб ее интересам если не полностью прервать, то хотя бы минимизировать взаимодействие с нами".

"Но Турция сохраняет свою суверенность", - заключил представитель Кремля.

Ранее российские и турецкие СМИ сообщили о проблемах с платежами при операциях с РФ. С отказами банков столкнулись, в частности, турецкие экспортеры. Посол России в Анкаре Алексей Ерхов отмечал, что учреждения ссылаются на санкции Запада. К решению проблемы подключился Минторг Турции.