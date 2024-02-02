В МИД РФ вызвали временную поверенную в делах Эстонии

Россия выразила Эстонии протест из-за планов перезахоронить советских военнослужащих

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Временная поверенная в делах Эстонии в РФ Яна Ванамельдер была вызвана в МИД России, ей выразили протест в связи с планами Эстонии перезахоронить без согласия родственников останки советских военнослужащих на Таллинском военном кладбище. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"2 февраля вызвали в МИД России временного поверенного в делах Эстонии в России Ванамельдер. Выразили ей решительный протест в связи с планами эстонских властей "перезахоронить" без согласия родственников останки советских военнослужащих на Таллинском военном кладбище", - указала дипломат.

"Отметили, что такие кощунственные действия идут вразрез с общепризнанной международной практикой и человеческой моралью, которая уже давно Таллином утрачена. Это деяние не останется без ответа", - подчеркнула Захарова.

Ранее посольство РФ в Эстонии опубликовало информацию о намерении эстонской стороны осквернить захоронения красноармейцев на военном кладбище в Таллине. Отмечается, что Эстонский военный музей собирается демонтировать надгробия, чтобы якобы перезахоронить останки военнослужащих. Российское диппредставительство отметило, что это делается без какого-либо освещения в СМИ и назвало эти действия Таллина актом вандализма.