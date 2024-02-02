Захарова назвала перевод экономики Европы на военные рельсы вызовом мировой безопасности

Официальный представитель МИД РФ сообщила, что от милитаризации экономики страдает в первую очередь подавляющее большинство обычных европейских граждан

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Форсированный перевод экономики Европы на военные рельсы представляет потенциальный вызов мировой безопасности, отсутствие системы контроля за местонахождением произведенных вооружений и военной техники приведет к еще большему разворовыванию оружия. Об этом говорится в ответе официального представителя МИД России Марии Захаровой на вопрос СМИ о принятых на саммите ЕС 1 февраля решениях о поддержке Украины.

"Форсированный перевод европейской экономики на военные рельсы, за счет которого в Евросоюзе предполагают преодолеть финансовый кризис, представляет собой потенциальный вызов безопасности для всего мира. Отсутствие системы контроля за местонахождением произведенных ВиВТ (вооружений и военной техники - прим. ТАСС) приведет к еще большему разворовыванию оружия, которое захлестнет черный рынок и другие зоны конфликтов в мире, обострит террористические угрозы", - отметила дипломат.

Захарова обратила внимание на хвастовство главы евродипломатии в связи с тем, что ЕС и его страны-члены уже потратили на поставки вооружений и военной техники €28 млрд. "По его подсчетам, в 2024 г. на эти цели будет выделен еще €21 млрд. В очередной раз прозвучали обещания поставить на Украину 1 млн артиллерийских снарядов и ракет, только теперь не к марту, а в лучшем случае к концу года", - добавила она.

Дипломат указала, что от милитаризации еэсовской экономики страдает в первую очередь подавляющее большинство обычных европейских граждан. "Ведь основную экономическую выгоду оттягивает на себя американский военно-промышленный комплекс. Согласно статистике, 60% активно закупаемой европейскими государствами продукции военного назначения производится в США. То же касается и газа, поступающего с территории Соединенных Штатов в сжиженном виде и обходящегося европейской промышленности и обычным горожанам в разы дороже российского трубопроводного, от которого Евросоюз в угоду Вашингтону постепенно отказывается, - добавила она. - Таким образом, обычных европейцев вынуждают из собственного кармана оплачивать благополучие США. Европейская экономика в это же время стагнирует и становится все более неконкурентоспособной".

Оторванность от интересов населения

Дипломат отметила, что в последние годы Евросоюз коренным образом изменился, перестал существовать как успешное экономическое объединение. "Избрал курс на конфронтацию с теми, кто долгие десятилетия обеспечивал его благополучие, в частности, с Россией. Несмотря на лозунги о стратегической автономии и уход от внешней зависимости в экономике, Евросоюз полностью подчинился Вашингтону. Эта линия подкрепляется активной дезинформационной кампанией, насаждающей миф об угрозе с Востока", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

По словам Захаровой, нынешняя внутренняя и внешняя политика ЕС демонстрирует абсолютную оторванность евроинститутов от подлинных интересов населения Европы. Дипломат отметила, что это становится очевидным, если посмотреть на то, что творилось на улицах Брюсселя и других европейских городов до и во время проведения специального саммита Евросоюза 1 февраля.

"В то время как европейские фермеры взывают о помощи, их политические лидеры, зашторив окна, принимают решение отправить еще €50 млрд киевскому режиму. В целом понятно, куда уйдут эти средства, учитывая беспрецедентную системную коррупцию, превратившую Украину в "черную дыру" Европы, - добавила дипломат. - Возвращать европейские деньги, а €33 млрд будут предоставлены Киеву в виде кредитов, которые еще глубже вгонят Украину в долговую яму, придется уже следующим поколениям украинцев, что мало заботит нацистских временщиков. Еще €17 млрд - безвозмездные гранты, которые будут обеспечиваться в том числе за счет средств, полученных еэсовцами в качестве прибыли от инвестирования замороженных российских активов. По сути, мы будем иметь дело с банальным воровством, которое вполне укладывается в парадигму "миропорядка, основанного на правилах", навязываемого Западом мировому сообществу".