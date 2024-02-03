Медведев призвал всячески поддерживать несистемную оппозицию на Западе

По словам зампреда Совбеза РФ, представители несистемной оппозиции на Западе в случае прихода к власти способны радикально оздоровить политический ландшафт

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Представители несистемной оппозиции на Западе в случае прихода к власти способны радикально оздоровить политический ландшафт, считает зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

В своем Telegram-канале он обратил внимание на разницу между так называемой несистемной оппозицией в России, которая выступает против своей страны, и несистемной оппозицией в западных странах, которая "куда более разумная и благопристойная" и "не желает гибели своему Отечеству, как беглые российские отщепенцы, но видит новый путь его развития".

"Эта, пока еще иррегулярная, оппозиция сегодня хорошо видит все пороки нынешнего либерального глобализма и пиндостаноцентричного мироустройства. И наша задача - всячески поддерживать таких политиков и их партии на Западе, помогая им apertum et secretum (открыто и тайно - прим. ТАСС) достичь достойных результатов на выборах. Глядишь, кто-то из них и превратится из несистемных оппозиционеров в новую часть политического истеблишмента. А их приход к государственному управлению способен радикально оздоровить политический ландшафт в западном мире", - написал Медведев.

Как отметил зампред СБ РФ, несистемные политики на Западе "гораздо более адекватны и мотивированны", чем их коллеги из традиционных партий в этих странах. Эта оппозиция бывает и левой, и правой, "каждая со своей национальной программой, которая противостоит американскому глобализму", продолжил Медведев. "Она есть в любой стране ЕС и даже за океаном. В том числе такая оппозиция есть уже и в национальных парламентах, и в Европарламенте, куда скоро состоятся выборы", - обратил внимание замглавы Совбеза РФ. По его мнению, лидеры старых политических сил в Европе и США боятся несистемной оппозиции, "и недаром". "Ведь еще Лао Дзы сказал, что "гибкое и слабое одолевает твердое и сильное", - заключил Медведев.

Что же касается представителей российской так называемой несистемной оппозиции, которую "западный мир уже давно всячески опекает и материально подкармливает", то их Медведев назвал экстремистами, как "Навальный со товарищи", и "цветастой кодлой гламурных оппозиционеров, которые разбежались за последние десятилетия, как чумные крысы, по западным странам и гадят по любому поводу". Среди них, как отметил зампред СБ РФ, есть и откровенные фрики, и "вполне созревшее за годы преступной деятельности бандформирование Ходорковского", и "новая, совсем еще младая поросль разнообразных выродков, которая нацепила на себя униформу хохлонацистов, чтобы устраивать теракты и диверсии в России", а также "их интеллектуальная обслуга из числа мерзавцев от литературы".