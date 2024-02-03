Захарова предрекла канонизацию Бандеры на Украине

Официальный представитель МИД прокомментировала решение ПЦУ исключить из списков поминаемых святых Александра Невского

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) после исключения Александра Невского из списка поминаемых святых может канонизировать сотрудничавшего с нацистами Степана Бандеру. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"ПЦУ исключила причисленного к лику святых в ХVI веке Александра Невского из церковного календаря. Это только начало. Ждите канонизацию Бандеры", - написала она в своем Telegram-канале.

Князь Александр Ярославович Невский (1221-1263) был причислен Русской православной церковью к лику святых в 1547 году, 23 ноября отмечается день его погребения во Владимире.

В декабре 2018 года в Киеве представителями Константинопольского патриархата при активном участии украинской власти был проведен так называемый объединительный собор, на котором две раскольнические организации - Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь - объявили о создании ПЦУ. 6 января 2019 года патриарх Константинопольский Варфоломей передал главе ПЦУ Епифанию (Думенко) томос об автокефалии.

РПЦ и каноническая Украинская православная церковь заявляли, что и томос об автокефалии, и объединительный собор в Киеве являются "канонически ничтожными". В РПЦ подчеркивали, что эти и другие действия патриарха Варфоломея, в том числе его "сближение" с Римско-католической церковью, привели к расколу православия в мире.